Mit Dans Dans:

Das junge belgische Trio covert Ennio Morricone, Sun Ra, Nick Drake und Sonny Rollins. Was dabei rauskommt ist Musik, die sich Zeit lässt für lange Bögen und tiefe Tauchgänge in Soundwelten. Es sind auch Eigenkompositionen dabei, diese wirken reduziert auf das Wesentliche. Die Gitarrenklänge versetzen einem in einen Spaziergang durch die Prärie: Es passiert nicht viel, aber das konsequent. – (Mal abgesehen von den extrem geilen Gitarrensoli!)

Vom Interview auf flämisch vertehen wir nicht viel … Live Performance ab 1 min 40 sek.