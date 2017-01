Experimental Jazz: TANCHE (LU) Vom 9. bis 13. Januar war das junge Projekt TANCHE für eine Woche im Südpol zu Gast, um Antworten auf folgende Fragen zu suchen: Hat Noise Hitpotenzial? Was ist jetzt zeitgenössisch? Wo ist eigentlich dieser Jazz? Und überhaupt, warum Gölä? Für sein Bachelorprojekt TANCHE hat Schlagzeuger Jonas Albrecht gemeinsam mit Chadi Messmer, Christian Zemp und Elischa Heller eine Woche lang im Südpol Club improvisiert, experimentiert, lamentiert und flaniert und hat das Ergebnis dieser intensiven Vorbereitungsphase gestern, 13.1., ebenda präsentiert. Von klassischen Instrumentensounds bis hin zu Fahrradklingeln, über Gläser, bis zu White Noise und anderen wummernden Wave-Geräuschen hat das Projekt, welches heute im Fokus des Samstig-Jatz stand, fast alles, was es an Soundscapes gibt, abgedeckt. Ob es einem nun gefällt oder nicht, kreativ und neu ist es auf jeden Fall. Den Beitrag dazu kannst du hier nachhören: Die ganze Sendung vom 14.1.2017 gibt’s hier im Podcast: Tracklist 14.1.2017:

