Parties, cocktails, glamour, love and crime … und: eine Jazzband.

Das machte die “Roaring Twenties” in Amerika aus, das Setting im Musiktheater Feeling Gatsby – eine Jazz-Legende nach F. Scott Fitzgerald und Zelda Fitzgerald.

Die Vier Musiker der Hochschule Luzern Musik Jazz und der Sänger und Schauspieler Jason Cox stehen heute Morgen vor ihrer letzten Aufführung in der Box des Luzerner Theaters. Im Samschtig-Jatz erzählen sie von ihrer Musik, dem Jazz, wie er heute weiterlebt und was dem Stück Feeling Gatsby seine Aktualität gibt.

Hier zum Interview und Live-Tracks aus dem Studio: