Franziska Staubli hat sich die Transdisziplinarität auf die Fahne geschrieben.

Jazz studiert in Lausanne, aktiv als Musikerin in verschiedenen Bands der Pop-, Rock- und Elektro-Sparte. Im Moment im Master-Studiengang der ZHdK für Transdisziplinarität. Dieses komplizierte Wort wieder: Trans-disziplinarität – was soll das eigentlich heissen? Wie ist das auf die Geschlechter anzuwenden? Was hat das eigentlich mit Jazz zu tun? Und sowieso: Was ist Jazz überhaupt?!

Fragen über Fragen … Antworten von Franziska Staubli alias Lex Lennox im Interview: