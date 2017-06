Jazz am B-Sides Nächste Woche findet auf dem Sonnenberg zum 12. Mal das B-SIDES Festival statt. Diverse Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt bespielen von Donnerstag bis Samstag den Krienser Hausberg. Darunter auch einige, die bestens in den Samschtig-Jatz passen. Die folgenden Bands, darfst du auf keinen Fall verpassen! SELVHENTER (DK) BIG ZIS (CH) JULIAN SARTORIUS (CH) THE LEGENDARY LIGHTNESS (CH) Das ganze B-SIDES Programm findest du hier. Wir sehen uns auf dem Sonnenberg!