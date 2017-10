Jazz oder nicht – you name it! Jon Hood – noch nie gehört? Alois, Joan & the Sailors, Rio … Martin Schenker, Joan Seiler und Mario Hänni? (Bild: v.l.n.r) Das sind die drei Köpfe des Trios Jon Hood.

Ihr erstes Album trägt den Namen Body Semantics und das wird getauft am 27. Oktober im Südpol.

Im 3FACH Studio nur zu zweit, sprechen Martin und Joan über den intensiven Prozess, der so ein Album durchmacht, über die Jazzschule, wo sie sich kennengelernt haben und natürlich über ihren Sound.

Und der spricht für sich: