Wer als Musikerin oder Musiker in Bands und Orchestern arbeitet, trifft immer wieder auf die selben Personen, mit denen man zusammenarbeitet. Das kann sehr hilfreich sein, da man sich so besser auf einander verlassen kann und sich gegenseitig gut kennt. Manchmal ist es aber auch nützlich, seine Comfortzone zu verlassen und neue Erfahrungen zu machen. Um dieses neue Aufenandertreffen von Musikerinnen und Musiker möglich zu machen, findet seit 10 Jahren jährlich die Jazzwerkstatt in Bern statt. Musikerinnen und Musiker aus der Schweiz, Deutschland, Österreich, Südafrika, Israel, England, Italien und den USA fügen sich an der Jazzwerkstatt Bern zu neuen Bands zusammen oder stellen dem Publikum Ensembles vor, die eigentlich schon längst in aller Munde sein sollten.

Ein Teil der Probearbeit der zahlreichen Uraufführungen findet während des Festivals statt und kann am Nachmittag in der Turnhalle des Berner PROGRs miterlebt werden.

Benedikt Reising, Mitorganisator der Jazzwerkstatt, informiert im Samschtig-Jatz über das 10-Jahres-Jubiläum, das nächste Woche (22.-26.2.2017) stattfindet: