Ladies and Gentlemen … Clear the stage for The Great Harry Hillman! Olympiasieger in 400 Meter Sprint, 200 Meter und 400 Meter Hürdenlauf! – Das war 1904, heute für den Athleten bei uns im Studio vier Jungs aus Luzern, die dem amerikanischen Olympiasieger Harry Livingston Hillman all Ehere bereiten.

Sie spielen Jazz, groovend, abgeklärt, improvisiert, knackig auf den Punkt und manchmal ganz schön schräg. Letzteres nahmen sie sich für ihr neustes Album besonders zu Herzen: TILT – heisst soviel wie Schieflage.

Das Reslease-Festival dazu gibts am nächsten Donnerstag 28. und Freitag 29. im Neubad zu hören. Die Plätze sind dank besonoderer Vorsichtsmassnahmen im Neubadkeller auf 50 ZuhörerInnen beschränkt – Ab zum Vorverkauf also! Vorweg: Interview und Live-Session im Samschtig-Jatz.