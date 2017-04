Speak Low heisst das Projekt der in Berlin lebenden Zürcher Sängerin Lucia Cadotsch. Mit einer speziellen Trioformation, bestehend aus Gesang, Tenorsaxophon und Kontrabass, macht sie auf sich aufmerksam. So fest, dass sie mit Speak Low sogar für die ECHO Jazz Awards 2017 in der Kategorie “Sänger/in National” nominiert wurde. Mit dem bald erscheinenden Album “Speak Low Renditions”, einer Platte mit Neuinterpretationen des letzten Albums, ist das Trio auf Tour und war letzten Dienstag im Kleintheater Luzern zu hören. Im Interview mit dem Samschtig-Jatz spricht Sängerin Lucia Cadotsch über das Erarbeiten Ihrer Musik in der Band, vergleicht sich mit modernen Hiphop-produzenten und erzählt, wie das neue Album entstanden ist.

Den Beitrag kannst Du hier im Podcast nachhören: