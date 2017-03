Luzern macht Bachelor Für die Studierenden im Bachelor steht nicht ein Konzert unter vielen an, sondern DAS Bachelor-Konzert. Die Vergangene und kommende Woche stellen insgesamt rund 30 Jazz-Studierende ihre Bandprojekte vor. Einer unter ihnen ist Stoph Ruckli. Er gab im Samschtig-Jazz Interview den Jazz-Studis eine Stimme. Über drei Jahre werden die Studierenden geschliffen, sagt Stoph Ruckli. Das soll heissen, sie werden vorbereitet auf das Berufsleben als Musiker und Musikerinnen. Trotzdem solle jede und jeder seinen Weg gehen können. Manche bräuchten dazu keine Schule. Das Papier jedoch, um unterrichten zu können, gäbe es nur durch das Studium. Was die Studis während der letzten Woche spielten, das gibts hier zu hören. Gesamteindruck: Grenzen sind Out. Ein Kunterbunter Jazz-Bachelor-Jahrgang. Kommende Bachelorprojekt-Konzerte Jazz Aus der Sendung: Ausschnitte und Kommentare von Stoph Ruckli

