Luzerner Jazz-Legenden: OM In den Siebzigern hat die Luzerner Jazz-Formation “OM” die ganze Schweiz und Europa besucht und mit ihrer Musik bespielt. Noch bis 1982 hat das Quartett unter dem Namen “OM” gespielt, bevor sich die Musiker auf die eigenen Wege konzentrierten und die Band auf Eis legten. Ganze 25 Jahre später haben Urs Leibgruber (sax), Bobby Burri (bass), Christy Doran (git) und Fredy Studer (drums) 2006 ihre Reunion gefeiert und sind seither als Jazz-Legenden in der ganzen Schweiz unterwegs. Einmal monatlich spielt die Formation in der Luzerner Jazzkantine und präsentiert dem Publikum ein Konzert der spezielleren Art: Sie erarbeiten und proben ihr Repertoire live vor den Konzertgästen und verkaufen es auch als öffentliche Probe. Vor dem Konzert letzten Donnerstag haben wir uns mit “OM” in der Jazzkantine unterhalten: Den ganzen Samschtig-Jatz gibt’s als Podcast zum nachhören: Tracklist 28.1.2017: GoGo Penguin: Hopopono

Ania Losinger – Mats Eser: Crimson

Mammal Hands: Kandaiki

Colin Vallon, Patrice Moret, Julian Sartorius: Tsunami

Colin Vallon, Patrice Moret, Julian Sartorius: Tinguely

Colin Vallon, Patrice Moret, Julian Sartorius: Oort

Colin Vallon, Patrice Moret, Julian Sartorius: Sisyphe

Bill Evans Trio: How My Heart Sings

Oscar Peterson: Georgia on my mind

Trio Heinz Herbert: ( hau )

Kion: Zanzibar

Kion: Time

Kion: Pain

Kion: Merry-Go-Round

ADHD: IFE

Nils Petter Molvær: Bathroom

OM – Live @ Jazzkantine

Christy Doran’s New Bag: Embarkation

The Tony Williams Lifetime: There Comes A Time

Maalem Mahmoud Guinia & Floating Points: Mimoun Marhaba

Snarky Puppy feat. Becca Stevens & Väsen: I Asked

BADBADNOTGOOD: Vices

Peter Scharli: Neustadt 27