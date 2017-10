Vier Herren, viel Erfahrung, Jazz-Tradition und die Essenz: Spass an ihrer Musik!

Nicht nur musikalisch versteht sich die Internationale Truppe um den amerikaischen Pianisten Mark Soskin prächtig.

Roberto Bossard gibt Auskunft über die 20 jährige Bandgeschichte und lädt ein zum Konzert am nächsten Mittwoch, dem 18. Oktober in der Jazzkantine zum Graben.