Nach dem B-Sides ist vor dem B-Sides! SAY HI! meets Empowerment Day – Workshop zu den Themen: Kollektiv, Vernetzung und Sichtbarkeit. Am letzten Donnerstagnachmittag, in Gedanken bei der Eröffnung des B-Sides 2017, treffen sich interessierte MusikerInnen, VeranstalterInnen und VertreterInnen von Bookingagenturen zu einem Netzwerk-Anlass der anderen Art. Es soll gemeinsam nachgedacht werden über eine Alternative der Veröffentlichung und Verbreitung von Musik: das Kollektiv.

Zudem: wie machen wir unser Kollektiv sichtbar? Wie vernetzen wir uns National und International? Welche Vorbilder haben wir?

Zwei Vorbilder waren vor Ort: Simon Boher, initiator vom Kollektiv-Label “Red Brick Chapell” und die Dänische Band Selvhenter. Organisiert von Say HI! in Zusammenarbeit mit Helvetiarockt und HSLU Musik.

Moderation: Stoph Ruckli Mitschnitte und Kommentare hier:

SAY HI! ist aus dem B-Sides entstanden und führt regelmässig Workshops durch: https://home.b-sides.ch/en/say-hi/