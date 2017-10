Piano Im Pool – Transuranic Muse im Interview Zwei der fünf Musiker von Transuranic Muse schaffen es an diesem Morgen ins 3FACH Studio. Larry (p, voc) ist gestern Abend erst von Amerika angekommen. Er und Rudi (altsax) bilden den Kern der Band. Von ihnen stammen die Kompositionen, darin ist das gegenseitige musikalische Verständnis ihre Stärke. Auch menschlich verstehen sie sich seit dem gemeinsamen Studium am Berklee College bestens. Erweitert werden sie für das Konzert am Piano-Im-Pool-Festival um die schweizer Musiker Markus Muff (btr), Jean-Pierre Maillard (vibes) und Vito Cadonau (b). Was sie über sich und ihre Musik zu sagen haben, hier im Interview: Und wie die Musik für sich spricht: Larry Edoff Solo: SA, 7.10. im B+B Bettstadt!