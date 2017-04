Mit Swing in den Frühling! Die Stanser Musiktage, das Flieder Ensemble im Südpol, das Trio Leimgruber, Demierre, Phillips & Gerry Hemingway im Neubad und Ghost Town bei uns im Studio – Rappelvoll war die Sendung von heute. Darf es die Jazz-Sparte der Stanser Musiktage sein?

Über das Programm und die laufenden Vorbereitungen des Festivels gibt’s gleich zu Beginn der Sendung zu hören. Das Flieder Ensemble im Südpol am letzten Donnerstag verpasst?

Das Duo Flieder erweiterte sich um fünf Musiker des Musiker-Kollektivs Red Brick Chapel. Unter anderen: Mario Hänni sorgte für jazzige Inputs zum Ambient-Trip-Hop der beiden Elektroniker. Ausschnitte aus dem Konzert ab Minute 20. Am Donnerstag das Flieder Ensemble im Südpol gehört, dafür die Eröffnung der Neubad-Residenz verpasst?

Leimgruber, Demierre, Phillips zusammen mit dem Gast Gerry Hemingway beschallten den Neubad-Pool. Heute Abend beenden sie die dreitägige Residenz “Listening” mit den Elektronik-Künstlern Martin Baumgartner und Marie-Cécile Reber. Ein Rückblick auf das Konzert vom Donnerstag ab 1 H 22 Minuten Schon vom neuen Album von Ghost Town gehört? “No Depression In Heaven” erscheint am 12. Mai und birgt fröhliche Seemanns-Chants so wie Mörder-Balladen aus den Zeiten vor Jazz oder Bluegrass. Ein Album, welches sich auf vieles bezieht. Der Sound kommt aber doch neu und frisch daher. Urs Vögeli (Git) und Joana Aderi (Voc) bei uns im Interview ab Minute 40.