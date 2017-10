Saracas – Junge Luzerner zwischen den Genrewelten Heute wurde der Samschtig-Jatz-Jazzbegriff wieder um ein Stück erweitert. Die vier Luzerner Pascal Uebelhart, René Simonpietri, Cécar Gonin und Dennis Blassnig machen Musik mit verschiedensten Einflüssen von Modern Jazz bis Hip-Hop und Neo Soul. Von Michael Brecker über D’Angelo bis Robert Glasper werden so einige Erinnerungen wach.

Zusammen schaffen sie die Band Saracas, auf deren zweites Album wir uns nun freuen dürfen. Vorher noch zu hören am nächsten Donnerstag, 26. Oktober in der Bar Niente, Zug. Vorher eine Kostprobe?