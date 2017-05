Von Büseli und Schäfeli Schööf, ursprünglich das Bachelorprojekt von Christian Zemp, hat eine neue EP am Start. “Kreidenfels” heisst die Scheibe mit 6 Stücken drauf. Scheibe ist jedoch nicht ganz der korrekte Ausdruck. Denn der Release geschieht vor allem digital und durch kleine Musikboxen. Eine kurze Passage des Titeltracks “Kreidenfels” ist in diatonischer Version auf dieser kleinen Musikbox zu spielen. Und der Downloadcode ist natürlich auch gleich mit dabei. Morgen, Sonntag 21. Mai 2017, wird die EP an der Maihofstrasse 40 (Esszimmer.lu) getauft. Dazu erscheint ein Animationsvideo zum Song “Krapfen”, animiert von Frederic Siegel. Das Album, resp. die Musikbox, gibt’s hier: BANDCAMP Und hier die unglaubliche Geschichte von Christians Urgrosi in Marokko über Schüfeli, Bäsli, Büseli und Schäfeli: