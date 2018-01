Seefeel – Quique Noch bevor die französische Band Air mit ihrem Dream und Triphop die Musikszene Ende der 90’ Jahre aufgemischt hat, hat eine Band mit dem Album «Quique» im Jahr 1993 einen wichtigen Grundstein für die französische Musikszene gelegt. Die Band Seefeel war Anfangs der 90’ knapp vier Jahre aktiv und im Jahr 2008 gab es eine Reunion. Das Hörenswerteste von Seefeel ist jedoch nach wie vor der Sound von ihrem Debüt Album Quique. Dieses ist dazumal auf dem Label Too Pure erschienen. Mit einem Mix aus Shoegaze, Dream Pop und Ambient Techno haben sie einzigartige Songs erschaffen, die zu dieser Zeit etwas ganz Neues waren. Dank diesen Soundscapes mit psychodelischem Touch haben sies’ damals geschafft die Rave Szene, sowie die Gitarren-Fans musikalisch abzuholen. Nicht nur im Songwriting war Seefeel voraus, sondern auch in der gesamten Produktion. Luftig, clubbig und doch poppig, ein Rezept, an welchem sich noch heute viele versuchen, doch die Resultate oftmals nur mässig.

Nicht so bei Seefeel.