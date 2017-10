Das neue Huawei und vieles mehr, das war die Spielgruppe! Das neue Huawei Mate 10 ist auf dem Markt und das Wort konkurrenzstark beschreibt es wohl am besten. 4000 Milliampere sorgen für 20 Stunden vollsten Videogenuss am Stück und 30 Stunden Telefon-Spass. 20 Megapixel bringt das neue Flagschiff der Nummer 3 der Smartphone Hersteller an den Mann und mit dem eingebauten Prozessor, der aus dem eigenen Haus stammt kann künstliche Intelligenz viel besser umgesetzt werden. Das Huawei Mate 10 Pro mit 128 Gigabyte Speicher wird ab Ende November für 799 Franken in der Schweiz erhältlich sein. Angeboten werden die Farben Midnight Blue, Titanium Gray und Mocha Brown.