Die IT-Frau im Interview Clara Vuillemin wollte der Welt zeigen, dass sie mehr kann als alle denken. Wo andere vielleicht einen Fallschirmsprung wagen oder mal vom 10 m Brett springen, wagt sie ein Studium in Maschinenbau und Elektrotechnik. Doch nicht etwa in der schönen deutschsprachigen Schweiz, sondern zuerst in Lausanne und dann im russischen Moskau. Nun ist sie zurück und steht an der IT-Spitze des Online-Magazins Republik. Ihre Gedanken und ihre Zukunftsvorstellungen zur digitalen Welt und ihrem Werdegang hörst du hier im Interview im Rahmen unserer Frauenwoche “Pussy Power Week” :