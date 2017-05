Doppelt so viele Matches in der Festival-Saison?! Eine Analyse der Dating App Once zeigt, dass sich in der Festival-Saison fast doppelt so viele Matches als sonst ergeben. Dies überrascht wenig bei der guten und ausgelassenen Stimmung die generell bei Festivals herrscht. Während sich bei den meisten Festivals mehr neue Frauen bei der App registrieren (Anstieg von bis zu 5%), bildet das Frauenfeld die einzige Ausnahme, denn hier steigt als einziges Festival die Männerquote. Mehr dazu im Podcast!