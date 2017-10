Eine Maschine im Bett Sex sells. Wortwörtlich. Der neuste Hit auf dem Erotikmarkt: Sexroboter. Stell deine billige Gummi-Susi in den Keller. “Roxxxy” kommt – und ja das kann sie tatsächlich auch. Ausserdem kann Roxxxy reden, zuhören und Berührungen spüren. Wie bei echten Menschen ändert sich ihre Stimmung im Laufe des Tages. Bereits 2015 sollen Roboter laut Experten zu unserem Alltag gehören – sie putzen, sie kochen, sie unterhalten. Und sie haben nie Kopfweh, sind immer geil und allzeit bereit. Die Spielgruppe hat nachgefragt: Was meinen die Leute zu Sexrobotern? Ist das was? Wissenschaftler haben sich mit diesen schlauen Puppen beschäftigt, dabei ist eine umfängliche Studie entstanden. Die wichtigsten Punkte hat die Spielgruppe für dich zusammengefasst: Bild 1