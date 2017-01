17 Stunden für Klickrekord Reno Baker, auf Youtube “Tocen”, muss Fingermuskeln aus Stahl besitzen. Anders kann man sich sein verrücktes Experiment nicht erklären. Baker setzte sich zum Ziel, vor laufender Kamera eine Million Mal mit der Maus am PC zu klicken – dafür benötigte er 17 Stunden, 27 Minuten und sieben Sekunden. Ein neuer Weltrekord. Im Klicken, versteht sich. Der Youtuber hantierte während dieser Zeit wie ein Wahnsinniger an dem Gerät. Das Tempo, so hat es sich Baker ausgemalt, sollte durchgehend hoch bleiben: Etwa 40 Klicks alle fünf bis sechs Sekunden. Zwischendruch bleibt kurz Zeit für seine Katze oder für Fingerakrobatik. (Das Video findest du hier.) Er habe halt einfach die Zeit dazu gehabt, erklärt der Klick-Rekordhalter im Interview mit Vice.com. Gerade die mentale Stärke, die ein solches Unterfangen zweifellos erfordert, konnte Baker aufgrund zahlreicher Trainings während seiner Zeit bei der US Air Force offenbar erfolgreich abrufen. Youtubern, die mit dem Gedanken spielen, einen ebenso merkwürdigen Rekord auf die Beine zu stellen, rät er folgendes: «Einfach die ersten paar Stunden durchhalten – danach geht es wie von selbst.» Unseren Bericht zu Reno Bakers Klickrekord gibt’s hier: