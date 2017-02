eSports – eine Randsportart? In den letzten Jahren hat sich eSport (kurz für electronic sports) von einer kleinen Randsportart für Gamer und technikaffine junge Leute zu einer Sportart mit grossen Turnieren entwickelt. Insbesondere seit dem neuen Jahrtausend füllen grosse eSport-Events ganze Hallen mit Zuschauern und die Gewinne befinden sich im sechs- bis siebenstelligen Bereich. Insbesondere in Asien geniesst eSport eine hohe Beliebtheit und kann sogar profimässig ausgeführt werden. In der Schweiz fristet der Sport jedoch ein Nischendasein und erfährt relativ wenig mediales Echo. Grosse Turniere finden vorwiegend im Ausland statt. Immer mehr junge Leute sind mit Videospielen aufgewachsen. Dementsprechend wächst auch das Interesse an eSport und wird vermutlich in Zukunft mit der Digitalisierung der Gesellschaft weiterhin an Popularität gewinnen. Pascal Burri von SilentGaming erklärt, wie so ein Turnier abläuft und warum er denkt, dass der Durchbruch von eSport in der Schweiz bisher ausblieb. Das und mehr gibts im Bericht: