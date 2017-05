Fantasy 2017: Fantastisch facettenreich Das quitschgelbe, knopfäugige Plüsch-Pikachu kuschelt mit dem heroischen Darth Vader, dem Jünger der dunklen Seite der Macht. Ein paar hundert Leute feiern ihren Lieblingsyoutuber beim Minecraftspielen. Nebenan fliegen Neugierige mit einer Virtual Reality Brille über Felsen. Fantasy Basel 2017, ein Treffpunkt für Nerds und Neugierige. Alles was in der Comic-, Game- und Filmwelt Rang und Namen hat, war anwesend. Und lockte vom 29. April bis am 1. Mai beinahe 50 000 Fans in die Messehallen. Die Spielgruppe war dabei und tauchte für dich in eine andere Welt ab. Es war episch.