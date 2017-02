Gamen auf Schweizerdeutsch Spielen und sich dabei filmen: Eine einfache Variante – sofern die Leute einem feiern – die einem schnelles Geld bringt. Der Schwede PewDiePie verdiente sich mit dem sogenannten “let’s playen” hübsche 19 Millionen Euro in die Tasche. Logisch, dass da auch unsere Schweizer Gamer-Freunde die Lunte riechen. Einziger Haken auf dem Weg zum Erfolg: Die wenigsten verstehen unseren schönen Dialekt. Da muss man schon etwas aktiver und kreativer sein und sich eben zu einem Kollektiv zusammentun. So wie Playvetia, bestehnd aus 16 leidenschaftlichen Youtubern und Youtuberinnen. Die Gruppe will jeden Abend ein Video auf ihren Youtube-Kanal laden, so das Ziel. Den Startschuss haben sie heute gelegt: Unseren Bericht zum Start der Gamer-Crew findest du hier: