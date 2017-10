Der grösste Datenleck der Geschichte! Der Hackerangriff auf Yahoo 2013 betraf nicht wie angenommen “nur” 1 Milliarde Accounts sondern dreimal so viel. Also so fast die Hälfte der Weltbevölkerung. Dich vielleicht auch.

Eine weitere harte Neuigkeit: die neuen Smilies von Whatsapp.



Noch eine bittere Angelegenheit gefälligst? Die Neuseeländer hatten den Schock ihres Lebens.



Und wenn wir schon dran sind: Das iPhone X ist eigentlich von Samsung: