Nintendo is #back Der Konsolenmarkt wird wohl vermutlich dominiert von Playstation und Xbox. Alle grossen und beliebten Games sind auf diesen Konsolen erhältlich – eigentlich sind wir ja alle glücklich? Eigentlich. Was aber, wenn der Spielspass plötzlich aufhören muss? Dann müssen wir unsere Konsole ausschalten und in den langweiligen Alltag zurückkehren. Bis jetzt.

Nintendo hat nämlich die Switch-Konsole angekündigt. Eine Konsole, die man ganz einfach mitnehmen kann, um das Game unterwegs weiter zu zocken. Ein simpler Gedanke, der aber Potenzial hat, unsere Erwartungen an eine Konsole grundlegend zu ändern. Was bietet uns das neue Nintendo-Flaggschiff? Mehr dazu findest du im Podcast: