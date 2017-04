Explodierende Smartphones haben das Jahr 2016 für Samsung geprägt. Die Schlagzeilen rund um das Galaxy Note 7 waren gross. Entsprechend hat sich Samsung mehrfach entschuldigt und keine Pressekonferenz ausgelassen, um auf die zahlreichen Verbesserungen in der Qualitätskontrolle und bei den Batterietests im Speziellen hinzuweisen. Jetzt soll das Galaxy S8 diese schwierige Zeit für die Südkoreaner beenden und wieder für positive Schlagzeilen sorgen. Das neue Top-Smartphone von Samsung ist in zwei Varianten erhältlich: Das Galaxy S8 hat einen 5,8-Zoll- und das S8+ einen 6,2-Zoll-Bildschirm. Wir haben in der Spielgruppe unsere Meinung zum neuen Handy abgegeben.