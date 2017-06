Sommerapps für die Schweiz Andere so: Kameltrekking in Marokko, Tauchen im Bunaken-Nationalpark, Ashom Thang in Tibet schlemmern… Du so: Balkonien, Seebadi Luzern, Alpineum-Glace. Du trotzt denn mitleidigen Blicken. Denn du weisst: In der Schweiz lässts sich genau so geniessen, das Ferienleben… …weisst du noch nicht? Wir schon. Dank diesen praktischen Sommerapps für die Schweiz: Bild: von hier