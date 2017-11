Was sind eigentlich Bitcoins? Keine Zeitung lässt sich mehr aufschlagen, ohne dass dieser Name ins Auge sticht. Er sorgt für Wirbel, brisante News und unglaubliche Tatsachen. Nein, die Rede ist nicht von Donald Trump. Gemeint ist der Bitcoin. Aber was ist das überhaupt? 10’000 Bitcoins. Soviel bezahlte ein IT-Entwickler für zwei Pizzen. Heute ist der Verkäufer Multi-Millionär, kann sich dank zwei verkauften Pizzas ein paar Villen und dutzende Sportwagen leisten. Wie ist das möglich?