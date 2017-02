Du kennst es sicher auch: neuen PC gekauft und damit er möglichst lange unversehrt bleibt muss eine Impfung her. Das Antivirusprogramm. Unserer Generation von PC Usern wurde schon von Anfang an eingetrichtert, dass das Antivirusprogramm eines der wichtigsten Programme ist, damit der Computer von Viren und Co. geschützt ist. Ein Software Entwickler packt aus und wirft diese alten Gewohnheiten über den Kopf und erklärt warum. Hier findest du seinen ganzen Blog dazu, warum man das Antivirusprogramm ein für alle mal vom Computer verbannen sollte. Wir haben uns mit dem Thema in der Spielgruppe befasst: