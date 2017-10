Spiritualized – Ladies And Gentlemen We Are Floating In Space 1997 erschien das dritte Album der britischen Band «Spiritualized».

Heute, nach 20 Jahren, hat die Platte «Ladies And Gentlemen We Are Floating In Space» Klassiker-Status erreicht. «There’s a hole in my arm where all the money goes». Das sind die Lyrics des Titelsongs, welche Sänger und Bandleader Jason Pierce von sich gibt.

Jason war zur Zeit der Veröffentlichung Heroin abhängig. Aber auch sonst hatte er mit dieser dritten Platte nichts mehr zu verlieren.

Seine Freundin Kate Radley heiratete nur wenige Wochen vor dem Release Richard Ashcroft, Frontmann von The Verve. Und das ganz klangheimlich. Wahrscheinlich genau wegen seiner Drogensucht und dem Herzschmerz schuf Jason Pierce mit «Ladies And Gentlemen We Are Floating In Space» ein solch monumentales Album. Die Platte pendelt irgendwo zwischen ganz grossem Chaos und einer packenden und ergreifenden Introspektive.

Hinter vielen Bläsern, Streichern und einem Gospelchor lässt sich jedoch die grosse Depressions Jason’s entdecken.

Und hören.