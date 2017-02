36minus, 36minus was? Unter 36, die Ausstellenden sind alle unter 36 Jahre alt. Aha. 11 junge Künstlerinnen und Künstler aus den verschiedensten Eggen der Schweiz füllen die Kunsthalle Luzern mit ihren Werken. Ob klein oder gross, sanft oder rustikal, 1farbig, 2farbig oder gar nicht farbig, alles findet seinen Platz. Am Freitag 17. Februar findet die Vernissage statt, diese wird mit einer Performance in der Steinenstrasse ergänzt. Fancy stuff imfall!