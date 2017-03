Während bei jungen Kunstschaffenden die Arbeit oft ungesehen im Atelier liegen bleibt, getrauen sich Julian Blum und Olivia Rast und zeigen ihre Werke in einer eigens organisierten Austellung. Sie zeichnet, er fotografiert und “agonie” nennt sich ihre Austellung. Der Begriff bedeutet Todeskampf. Die Arbeiten der beiden sind dem Thema entsprechend düster, schwarz und zeigen die Portraitierten in leidenden Positionen. Zu sehen auf den Werken sind die beiden selbst. Angefangen hat Julian mit Selbstinszenierungen und weitete seine Werke dann auf Portraits von Olivia aus. Auch sie malt ihn uns sich selber in unbequemen Positionen oder im düsteren Abbild.

Die Austellung “agonie” läuft vom 11. März (Vernissage) bis am 08. April. Die Austellung an der Neustadtstrasse 24a in Luzern ist jeweils Samstags geöffnet.