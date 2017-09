Arte cubane en Lucerna Die Galerie Vitrine widmet ihre Wände bis zum 14. Oktober der Kunst aus Kuba: sechs verschiedene Künstlerinnen und Künstler stellen aus. Das Team der Galerie Vitrine hat die Ausstellenden vor zwei Jahren auf einer Reise nach Kuba kennengelernt. Drei von ihnen kamen nun in die Schweiz, zwei besuchten uns im Studio. Irving Torres und Ernesto Rodriguez Conzalez erzählten aus dem Nähkästchen von den Schwierigkeiten des Künstlerdaseins in Kuba, und von ihren Erfahrungen in der Schweiz. Bild: “Die Mutterschaft” von Ernesto Rodriguez Conzalez. Bild: “Mischtechnik 2014” von Irving Torres. Für beide Künstler ist es wichtig, in ihrer Kunst ihren “Spirit” zum Vorschein kommen zu lassen. Dabei ist ihre Beziehung zu Kuba ambivalent: Einerseits soll die Kunst die heimische Realität abbilden, andererseits soll es um den Menschen im Allgemeinen, und nicht das Land gehen. Bild: “Piece of Identity” von Rudy Rodriguez. Das Gespräch über den kreativen Flash in der Schweiz, die gewünschte Wirkung von Kunst, und Schwäne im Podcast:

Ernesto Rodriguez Conzalez (links) und Irving Torres machten es sich im 3FACH bequem.