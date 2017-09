“Tatort”: Luzerns Gruseltaten Am Sonntagabend ist Tatort angesagt! Die erfolgreiche Krimi-Serie dreht seit 2011 auch in der Schweiz – und dies nirgendwo anders als in Luzern. Und ab dieser Woche sind nicht nur die Tatort-KomissarInnen, sondern auch das historische Museum den Luzerner Kriminalfällen auf der Spur: Die neue Ausstellung “Tatort” zeigt Berichte von historischen Mordfälle und Verbrechen im Kanton aus den letzten 700 Jahren. Was wohl gruseliger ist – der “Tatort” oder die realen Kriminalfälle? Kuratorin Sibylle Gerber führt uns durch die Ausstellung: Im historischen Museum sind Stationen eingerichtet, an welchen Verhöre, Drohbriefe oder Protokolle zu hören sind. So beispielsweise ein Bericht von Leutpriester Huber um 1764 über die Giftmörderin Johanna Dolder. Den gibt’s hier – als kleiner Vorgeschmack auf die Ausstellung – zu hören: Die Ausstellung “Tatort” im historischen Museum Luzern wurde heute, Donnerstag, eröffnet und dauert bis am 11. März 2018. Mehr Infos findest du hier.