Wie sieht eine klassische Tanzaufführung aus? Bühne: Artists. Zuschauerraum: Publikum. Got it. Bei “We Are All In This Togheter” ist der Name Programm: Alle Anwesenden sind eingeladen mitzumachen. Auch das Publikum. Was dabei genau passieren wird, ist nicht klar. Auch nicht den beiden Künstlern hinter dem Format.

Ming Poon und I-Fen Ling sind die beiden Künstler hinter der Tanzperformance-Idee. Er, Choreograph aus Singapur und lebend in Berlin, sie, Taiwanische Tänzerin, die sich in Luzern niedergelassen hat. Wie sie sich zusammen gefunden haben, was die beiden am Tanz mit dem Publikum reizt und wie sie sich die Veranstaltung vorstellen. Darüber haben wir mit den beiden gesprochen. All das hörst du im Beitrag aus der Sprechstunde.