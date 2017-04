Stuart Campbell, auch bekannt als Sutu, braucht eine extrem andere Form um Geschichten zu erzählen, als die anderen Künstler am Fumetto. Er braucht Technologie als neues Mittel, um das Gezeichnete in 3D zu entwerfen. Bei uns im Interview erklärte er, wie diese Methode ( VR Technology) funktioniert und welche Geschichte er wie erzählt. Wie es sich anfühlt mit einer Tilt-Brush durch die Gegend zu tanzen – auch darüber sprach er mit uns: “It feels like god and I like feeling like god”.