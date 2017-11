Gelbes Wesen, grüne Pornos Geschlechterrollen werden heute breit gesellschaftlich diskutiert und hinterfragt. Wie der Mensch zum Tier steht, und in welchen Kategorien dabei gedacht wird – dies ist weniger ein Mainstream-Thema. Zeit für das Kunstmuseum, eine Ausstellung dazu zu lancieren. Sie heisst “Yellow Creature” in Anlehnung an eine Figur im Comic “Captain Slaughterboard geht vor Anker” von Mervyn Peake, erstveröffentlicht 1939 (in den Bildern der titelgebende Piraten-Kapitän, sowie sein Schiff “Black Tiger”). Dieses gelbe Wesen lässt sich nicht in eine Kategorie zwängen – es ist weder Mensch noch Tier, weder männlich noch weiblich. Inspiriert von dieser Figur, hat Kuratorin Fanni Fetzer multimediale Beiträge zu verschiedensten verwandten Themen zusammengeführt: Geschlechteridentität als Transgender-Person, “Heimat” als ausgewanderter Jamaikaner, die europäische Sicht auf den afrikanischen Kontinent, und mehr. So gibt es einen Kurzfilm über Austerperlen-Produktion zu sehen, oder die Kurz-Serie “Green Porno” über Tiere und ihre Fortpflanzungsarten, dargestellt von Isabella Rossinelli in liebevollen Tierkostümen. Die Ausstellung knüpft zudem an die Ausstellung “Transformer” im Kunstmuseum von 1974 an. Diese beschäftigte sich damals mit den Geschlechterrollen – “Yellow Creature” denkt einen Schritt weiter. Fanni Fetzer hat uns durch die Ausstellung geführt. Im Podcast erfährst du von ihr, welches Buch du lesen sollst, bevor du die Ausstellung besuchst (Spoiler: keins, aber…), und ob man Hunde essen soll: