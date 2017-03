Halbwertszeit in Fukushima Vor sechs Jahren ist eine der grössten atomaren Katastrophen passiert. Ein Tsunami traf am 11. März das Atomkraftwrek in Fukushima. Viele Menschen sterben und die Überlebenden ziehen weg. Doch er entschied sich zu bleiben: Naoto Matsumura pflügt weiterhin seine Felder und füttert seine Tiere trotz der Gefahr. Die Filmmacher Mark Olexa und Francesca Scalisi begleiteten Naoto in seinem Alltag und machten einen Film, der ruhig, melancholisch und bewusst daherkommt. Genau so wie es der Protagonist auch ist, erklärt Mark Olexa im Interview. Auch erzählt der Filmmacher wie er und das Team die Dreharbeiten erlebten in dieser gefährlichen Zone. Der Film “Half Life in Fukushima” lläuft bis Mittwoch, 29. März im Stattkino.