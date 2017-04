Sie hat als Luzernerin den Vietnamkrieg Ende der 60er Jahre miterlebt und kam damals in Gefangenschaft. Später machte sie eine Grafiker-Ausbildung an der Kunstgewerbeschule Luzern. Das Land, der Krieg, die Politik, die Gschichte von Vietnam liess sie aber nie los. Die Kunsthalle Luzern stellt ihr Werk aus. Einerseits sind bissig-ironische grafische Illustrationen ausgestellt, andererseits eine imense Menge an Faltlingen (Figur aus Papier). Diese Faltlinge erstrecken sich zu einer Art Teppich. Michael Sutter hat die Sprechstunde durch die Austellung geführt. “Warum erlaubt uns die Natur die Augen zu schliessen?” läuft noch bis am 11. Juni.