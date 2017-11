Must have seen: Internationale Kurzfilmtage Winterthur Nächste Woche blickt die Filmszene nach Winterthur: Vom 7. bis 12. November finden in Winterthur die Internationalen Kurzfilmtage statt. 225 Kurzfilme werden gezeigt – das Herzstück des Filmfestivals ist der nationale und internationale Wettbewerb. Die Gewinner der beiden Wettbewerbe sind nominationsberechtigt für die Oscars. Denn die Internationalen Kurzfilmtage Winterthur wurden von den Oscars auserwählt – nur 80 bis 100 Filmfestivals weltweit dürfen dies von sich behaupten. Nebst dem heissbegehrten Siegerplatz liegt der Fokus an den Kurzfilmtagen auf Südostasien. Eine aufstrebende Filmszene – talentierte Kurzfilmmachende, die politische sowie auch witzige Filme mit surrealem Humor produzieren. Ausserdem kann man in Winterthur das mögliche Kino von morgen ausprobieren: Das Virtual Reality Kino ist ein kollektives und gleichzeitig sehr individuelles Erlebnis. Das Gespräch mit dem künstlerischen Leiter der Internatinalen Kurzfilmtage Winterthur, John Canciani, gibt es hier zum Nachhören: Bilder: © Eduard Meltzer / IKFTW und Jan-Eric Mack