1, 2, 3FACH = Rötlen + Abstauben Lust auf ein 041 Shirt? Doodah Säckli und Gutschein oder eine neue Sonnenbrille? Das kannst du alles haben. Alles was du machen musst ist mit uns 1, 2, 3FACH spielen. 1. Ins 3FACH-Studio anrufen (041 417 00 77) sobald dich deine 3FACH-Moderatoren dazu auffordern.

2. Errate innerhalb von 33 Sekunden eine Zahl zwischen 1 und 333 und sei schneller als dein Moderations-Gegner. Jeden Dienstag zwischen 17:00-19:00 in der Stooszyt. Bruchsch no Öppis für is Osternäschtli? Das alles (ohne Model) gibts’ heute in der Stooszyt zu gewinnen. @doodahstore 041 shit Ein Beitrag geteilt von Radio 3FACH (@radio3fach) am 14. Apr 2017 um 7:20 Uhr So gehts’: