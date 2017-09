1. schweizer queere Festival – lila. Den Verein Milchjugend kennst du bestimmt vom Magazin “Milchbüechli”. Sie veranstalten auch Partys im Heaven, oder schmeissen jeden Dienstag eine Bar. Doch das erste Mal versuchen sie sich an einem Festival! lila. – das erste queer Festival der Schweiz bietet nicht the latest & gratest aus der queeren Musikszene, sondern integriert auch die Drag & Performance-Kultur in ihr Programm. Dem Verein ist es wichtig, dass wirklich alle Menschen an ihr Festival kommen können. Deshalb kostet ein 3-Tages-Ticket vom 8.9-10.9 auch nur 50.- Im Podcast hörst du nicht nur Ausschnitte aus dem Line Up, sondern auch, wieso das lila. so wichtig ist.