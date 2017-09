140 Jahre Kunsthochschule Luzern Die älteste Kunsthochschule der Deutschschweiz feiert 2017 Geburtstag. Bereits 140 Jahre lang bildet die Hochschule Luzern Design & Kunst Studenten und Studentinnen aus.

Nun feiert sie ihr Bestehen mit der 3-teiligen Ausstellungsserie “Fortsetzung Folgt”. 20 ehemalige Studenten und Studentinnen stellen in drei seperaten Ausstellungen ihre Werke aus. Die Auswahl dieser 20 Künstler war keine Leichte. Die HSLu D&K zählt bereits tausende von Studienabgängern. Ein wichtiger und sehr nützlicher Auswahlfaktor war, dass die ausstellenden Künstler noch leben müssen. Die Ausstellungsserie soll nämlich nicht zeigen, was Studierende während ihrer Ausbildung machten, sondern will auf ihren jetzigen Stand aufmerksam machen.

Mit welchen Medien arbeiten die Ehemaligen heute? Welche Themen verfolgen sie? Und wer ist national, wer international bekannt?

All diese Fragen sollen durch die Ausstellung geklärt werden. Bei der ersten Serie, welche vom 02. September bis am 15. Oktober zu besichtigen ist, werden Ausstellungsstücke von Jonas Burkhalter, Andri Pol und dem Duo Karin und Didi Fromherz gezeigt. Wir haben mit Eveline Suter gesprochen, der Kuratorin der Jubiläumsausstellung. Was du in der ersten Ausstellungsetappe erwarten kannst und weshalb es bei den Vernissagen jeweils einen Eröffnungsmarathon gibt, kannst du hier nachhören: Die zweite Serie feiert am 21. Oktober Vernissage und läuft bis am 03. Dezember, die Dritte ist dann vom 08. Dezember bis zum 07. Januar 2018 zu besichtigen.

Mehr Infos zur Veranstaltung findest du unter diesem Link.