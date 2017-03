3D-Animations-Workshop am ZOOMZ Thomas Brückler hat mit seinen Schülerinnen und Schülern des Goethe-Gymnasiums in Bensheim den begehrten deutschen Multimediapreis mb21 gewonnen. In seiner Präsentation stellt er gemeinsam mit drei beteiligten Schülerinnen und Schülern die faszinierende Welt der 3D-Computer-Animation vor und gibt dem Publikum einen Einblick in einige seiner Animationsfilmprojekte, die er mit der im Internet frei zugänglichen Software Blender realisiert hat.

Im Interview erzählt er uns, zusammen mit seinen Schülerinnnen und Schülern, wie das so ist, einen Animationsfilm zu produzieren.