3FACH goes Bad Bonn Kilbi 2017 Vor 27 Jahren brauchte Daniel Fontana eine neue “Spunte”, nun findet schon die 26. Bad Bonn Kilbi statt. Das Festival wartet mit einem geschmackvollen Querschnitt durch die Musiklandschaft auf. Jazz aus Afrika, Psychedelic aus Australien, Experimental Rock aus Japan und, und, und. 3FACH ist vor Ort und überträgt ausgewählte Konzerte am Freitag ab 17.00 Uhr, am Samstag ab 15.00 Uhr, und am Sonntag ab 14.00 Uhr. Zudem wird es regelmässig Interviews mit den Künstlern und Bands aus dem Übertragungswagen zu hören geben. Stay tuned! Auf wen man sich besonders freuen darf, und wie sich Bad Bonn seit den Anfängen verändert hat, erfährst du in der Festival-Vorschau… …sowie hier:

