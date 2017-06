Judihudihuiii! Es ist Zeit für das B-Sides 2017!



💪 Bühne 1 steht 💪 #bsides17 Ein Beitrag geteilt von bsidesfestival (@bsidesfestival) am 9. Jun 2017 um 10:51 Uhr

Für einmal im Jahr werden die Vögel auf dem Sonnenberg von Bands aus aller Welt überstummen. Und natürlich ist auch das 3FACH live vor Ort und überträgt dir vom Donnerstag 15.06.17 bis am Samstag 17.06.17 die Highlights des B-Sides 2017.

Auf dem Line Up stehen Bands wie King Ayisoba aus Ghana oder Hyperculte aus der Schweiz.

King Ayisoba: Wicked Leaders



Hyperculte: Le Feu



Das Jazz-Special Samschtig-Jatz dir die besten Jazz-“angehauchten” -B-Sides-Specials zusammengebüschelt. Dazu gehört zum Beispiel der Luzerner Schlagzeuger Julian Sartorius.

Julian Sartorius: Solo-Puckt



Das B-Sides steht dieses Jahr unter dem Motto “Hoffnung”. Neben musikalischen Acts wie beispielsweise Agnes Obel aus Dänemark, stellen auch die Performance-Künstler J&J ihr Projekt “The Art of A Culture of Hope” (3FACH berichtete) aus.



Übertragen wird am Donnerstag live ab der Stooszyt um 17.00 Uhr bis 23.30 Uhr und am Freitag ebenfalls ab der Stooszyt (17.00 Uhr) bis um 01.30 Uhr. Samstag beginnt die Übertragung schon um 15.00 Uhr bis 01.30 Uhr.