3FACH live von der Bad Bonn Kilbi 3FACH ist dieses Jahr bis über beide Ohren stolz, dürfen wir dir eine geballte Ladung “Kilbi” in die Stube liefern. Von Freitag 2. bis Sonntag 4. Juni überträgt 3FACH diverse Konzerte live aus Düdingen, sendet Live-Interviews und Publikumstimmen von der Bad Bonn Kilbi 2017: Auf dem Übertragungs-Konzertprogramm stehen dabei 3FACH-Playlist Hero’s wie Princess Nokia, Wyes Blood, Ultimate Painting, Pandour, One Sentence. Supervisor oder Lord Kesseli & The Drums und diverse Geheimtipps aus unserer Les Couleurs Musicales-Redaktion, wie Idris Ackamoor & The Pyramids, KOKOKO oder Dengue Dengue Dengue! Los gehts mit der Live-Übertragung ab Freitag 17:00 Uhr, Samstag 15:00 und Sonntag 14:00, jeweils bis tief in die frühen Morgenstunden hinein. Wie immer empfängst du uns über 96.2 / 97.7 FM / DAB+ oder unseren Webstream (klicken) für unterwegs oder vor Ort empfehlen wir unser iOS App (klicken). Weitere Infos zu unserem Empfang findest du hier (klicken). Oder noch besser komm uns vor Ort besuchen, wir sind gerne für einen Schwatz ON oder OFFair, ein Bier oder Mate zu haben. Unseren Ü – unser mobiles 3FACH Studio – findest du gleich neben den Food-Bars und B-Stage. Auf wen man sich besonders freuen darf, und wie sich Bad Bonn seit den Anfängen verändert hat, erfährst du in der Festival-Vorschau… …sowie hier (die Highlights unseres World Music Specials “LCM”):

…wer’s experimentell mag: “HALLO ECHO – VOL 72 – Kilbi Edition” und auch hier (die Highlights unseres CH-Music-Special “GAFFA”), die 3FACH-Teppich-Etagen-Highlights und das gesamte Line-Up hier: Kim – (Ex)Vorsitzende Geschäftsleitung NAHAWA DOUMBIA (ML) – SA 18:00 DJ MARCELLE (NL) – SA 02:00 MDOU MOCTAR (NG) – SO 16:15 Moritz – Leiter Musik KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD (AUS) – SO 23:15 ANNA MEREDITH (UK) – SO 21:15 DJ FETT (DE) – SO 01:30 Yanik – Leiter Kommunikation & Marketing JESSY LANZA (CAN) – SO 22:30 DENGUE DENGUE DENGUE! (PE) – SA 01:00 ONE SENTENCE. SUPERVISOR (CH) – SO 15:30 Samuel – Programm- & Redaktionsleitung JACQUES (FR) – FR 01:30 KOKOKO! (FR/COD) – SA 15:30 PANDOUR (CH) – SO 00:30 Den Bericht von der Pressekonferenz findest du hier (klicken).